Şehit oğlunun adını kütüphanede yaşatıyor

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emrah Pekdoğan'ın eğitim gördüğü Fatih Ortaokulu'ndaki kütüphaneyi yenileyen ve kitap sayısını artıran şehidin ailesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklara modern bir kütüphane hediye etmenin mutluluğunu yaşadı.

Polis memuru 22 yaşındaki Emrah Pekdoğan, 7 Haziran 2016'da İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit oldu. Pekdoğan'ın ailesi, oğullarının okuduğu Fatih Ortaokulu'ndaki kütüphaneyi yenilemeye karar verdi.

Aile, 30 kitabın yer aldığı kütüphaneyi modern hale getirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yetiştirdi.

Kütüphanenin yenilenmesinde bizzat görev alan şehidin annesi Narşin Pekdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladının şehadetinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini ancak hala acısını derinden hissettiğini söyledi.

Oğlunun adını yaşatmak için birçok şey yaptığını şimdi de çocukların okuması için kütüphane oluşturduğunu belirten Pekdoğan, şöyle konuştu:

"Ben şehit evladımı hiçbir zaman kaybettim demiyorum. Evladımın çiçekli bahçesine sürekli gidip geliyorum. Onun adına birçok hayır işledim. Bir şadırvan açtım. Kendisinin yaptığı resimlerin sergisini açtım. Şimdi de isminin verildiği kütüphaneyi açtım. Evladımın ismi okullara, sınıflara verildi. Çok mutlu oluyorum. Evladımın isimlerini buralarda gördükçe evladım şehit olmuş değil de yaşıyor gibi geliyor. Acısı çok büyük. Dolabını açıyorum, ağlıyorum, içim yanıyor. Ama bunun gibi şeyler yaptığımız zaman bir nebze de olsa içim serinliyor."

- "Şu anda 3 bin kitap var ve her yer pırıl pırıl"

Bir yakınlarının şehit oğlu için kütüphane yaptırma fikri sunduğunu anlatan Pekdoğan, "Bizler de uygun gördük ve çalışmalara başladık. Kitaplar için bir duyuru yaptık. Eşimiz, dostumuzdan Allah razı olsun. Hepsi kitapları yağmur gibi yağdırdı. Kütüphane için yeteri kadar kitap geldi tamamladık ama hala bugün sabah bile kitaplar geldi. Şehit evladım da bu okulda okumuştu. Bu okulun kütüphanesine geldim 30 kitap vardı, masalar farklı farklıydı çok içerledim, acı verdi bu durum. Şu anda 3 bin kitap var ve her yer pırıl pırıl." şeklinde konuştu.

Pekdoğan, kütüphanenin badanasından boyasına, parkesinden masasına, dolaplarından sandalyesine kadar her şeyini anne şefkatiyle yaptırdığını vurguladı.

Bir ay gibi kısa süre içerisinde kütüphaneyi yenilediklerini dile getiren Pekdoğan, "Kütüphaneyi açmak için uğraşırken öğrenciler kapıdan bizi seyredip 'kitap alabilir miyim?' diye soruyorlardı. Hep diyordum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açacağız ve hepsi sizin olacak. Çocuklarıma verdiğim sözü tuttum. Onları şimdi kütüphanenin içinde kitap okurken gördüm ve çok duygulandım. Benim bu yavrulardan sadece bir isteğim var. Bu kütüphaneye her geldiklerini bir Fatiha okusunlar yeter." dedi.

8. sınıf öğrencisi Sefa Ardıç da kendilerine bu kütüphaneyi kazandıran şehidin annesi ve babasına teşekkür etti.