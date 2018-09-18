Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına taşındı

ANKARA(AA) - Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu, yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı.

Okulun müdürü Ahmet Tok, Hacıkara Mahallesi okullar bölgesinde inşa edilen okul binasının inşaatının tamamlandığını ve bundan böyle eğitim öğretime kendi binalarında devam edeceklerini söyledi.

Okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tok, "Çocuklarımız gerçekten çok modern bir binada eğitim öğretim görecekler. Bu çocuklar hepimizin çocuğu, onları iyi bir eğitimle geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Konferans salonu, derslikler, öğretmen odası, yemekhane, kütüphane, müzik sınıfı, resim sınıfı, fen laboratuvarı ve diğer salonlarıyla öğrencilere modern eğitim imkanı sunan 26 derslikli okulda, 385 öğrenci öğrenim görüyor.