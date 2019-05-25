Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda iftar programı düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen iftara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, okulun müdürü Ahmet Tokyaklaşık, yaklaşık 400 öğrenci, Okul Aile Birliği üyeleri ve davetliler katıldı.

Dursun, iftar organizasyonu için okul müdürüne ve Okul Aile Birliği'ne teşekkür etti.

Okula adı verilen şehit Mehmet Çifçi'nin babası İsmail Çifçi de evladının adının yaşatıldığı okulun bahçesinde yüzlerce öğrenci ile orucunu açarak, öğrencilerin iftar sevincine ortak olduğunu söyledi.

Ayrıca okula oğlunun adının verilerek yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Çifçi, Milli Eğitim Bakanlığına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.