Şehit komiser yardımcısının babaevi bayraklarla donatıldı

ANKARA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin Ankara'daki babaevinde yas var.

Halfeti'nin Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik meskun mahal operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Kayadibi'nin şehadet haberi, başkentte Altındağ ilçesinde yaşayan babası İsmail ve annesi Saime Kayadibi'ne yetkililer tarafından verildi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, yakınları ve komşuları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Acı haberin ardından şehidin ailesi, Kayadibi'nin naaşını almak için Şanlıurfa'ya hareket etti.



Evli ve biri 4 yaşında diğeri 5 aylık 2 çocuk babası lan şehidin cenazesinin, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığındaki Polis Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.