"Şehit Komandolar Durağı"nda saygı nöbeti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen 15 askerin anısına saldırının yaşandığı otobüs durağında 40 günlük saygı nöbeti tutan emekli Fevzi Kurtoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü'nde de nöbetini unutmadı.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının gerçekleştirildiği gün otobüs durağında başlattığı 40 günlük nöbeti tugay nizamiyesinde sonlandırmasıyla gündeme gelen 64 yaşındaki Kurtoğlu, 15 şehidi anmak için durağa geldi.

Şehit Komandolar Durağı'nda 15 şehidi simgeleyen şehitlerin fotoğraflarının olduğu 15 Türk Bayrağı asan Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlerin anısını yaşatma adına nöbet tuttuğunu söyledi.

Şehitleri unutmamak ve unutturmamak adına Suriye sınırında da nöbet tutmak istediğini belirten Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün şehitlerimize gani gani Allah rahmet eylesin. Ben de 15 şehidimizin anısına onları unutmamak ve unutturmamak için nöbet tutuyorum. Allah kısmet ederse şehitlerimizin fotoğraflarının olduğu bayrakları götürüp, Afrin sınırında Mehmetçiklerimize destek için onlara moral olsun diye tel örgülere asacağım. Burada yaptığımın aynısını orada da yapmak istiyorum. Birileri bana yardım eder, gidebilirsem orada 4-5 gün yatıp kalkacağım, nöbetimi tutacağım. Afrin'de önemli bir operasyon var, oradaki askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Daima onların yanındayız, kalbimiz hep onlarla."