Şehit isimleri Afrin'de yaşatılıyor

AFRİN (AA) - CANKUT TAŞDAN - Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev alan Polis Özel Harekat ekipleri, görev aldıkları bina ve noktalara şehitlerin ismini vererek anılarını yaşatıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgenin güvenliğini sürdürmek için görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, konuşlandıkları bina ve noktalara terör operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan emniyet mensuplarının adlarını veriyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit edilen Özel Harekat daire başkan yardımcıları Önder Güzel, Zafer Koyuncu, Meriç Alemdar ile Şube Müdürü Münir Murat Ertekin'in yanı sıra çeşitli terör operasyonlarında şehit düşen birçok özel harekat polisinin isimleri görev yapılan bina ve noktalara verildi.

Bu kapsamda hazırlanan tabelalar, polis ekiplerince binaların girişine asıldı.