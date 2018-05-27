Şehit Gökhan Peker anıldı

YOZGAT (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 26 Mayıs 2017 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker, şehadetinin 1. yıl dönümünde verilen iftar yemeğinde anıldı.



İl Özel İdaresi misafirhanesinde verilen iftara, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ve davetliler katıldı.



Yemek sonrası konuşan Vali Yurtnaç, şehit ailelerine her türlü ihtiyaçlarında kapılarının açık olduğunu söyledi.

Şehit Gökhan Peker’in şehadete yürüyüşünün 1. yılı olduğunu aktaran Yurtnaç, şöyle konuştu:

"Evlatlarınız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içti. Şehit olurken de bizlere emanet olarak ailelerini bıraktı. Bizde bu emanete her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Kapımız onlara sonuna kadar açık. Onların ne derdi varsa tüm görevlilerimizle birlikte onların hizmetinde olacağız. Şehidimiz Gökhan Peker’in şehadete yürüyüşünün bugün 1. yılı. Bu vesile ile ailesi ile iftarda buluştuk. Gökhan Peker başta olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafa etmek için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah ailelerine sabır versin."