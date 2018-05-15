Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ve Şarkışla ilçelerinde, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gürün ilçesindeki Ulu Cami'de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında vatandaşlar, şehit olan Filistinliler için dua etti.

Şarkışla ilçesinde ise İlçe Müftülüğünün organizesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Şarkışla İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer’in Filistinli şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Koçer, burada yaptığı konuşmada, "Hususen topları, tüfekleri, silahları olmayan ancak göğüslerinde iman ve cesaretleri olan Filistin'de şehit düşen şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle yarabbi." dedi.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.