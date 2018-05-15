Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

KONYA (AA) - Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da bir araya gelen vatandaşlar, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in buna tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etti.

Konya'da Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Alaaddin Tepesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla "Kudüs'e selam direnişe devam", "Filistin halkı yalnız değildir", "Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık" sloganları atarak, Kayalı Park'a kadar yürüdü.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği gösteride grup adına açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi olduğunu söyledi.

- "Amerika'nın aldığı bu kararı şiddetle protesto ediyoruz"

İsrail'in 70 yıl önce Filistin topraklarını işgal ettiğini dile getiren Görgülügil, şöyle konuştu:

"ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 128 devlet protesto etmişti. Maalesef Amerika dünya jandarmalığına ve eşkiyalığına soyunduğu için bu alınan kararların hiçbirini tanımadı. ABD, dün de Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını gerçekleştirdi ama biz bunu ilelebet tanımadık ve tanımıyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir asla Yahudilerin başkenti olamaz. Amerika'nın aldığı bu kararı şiddetle protesto ediyoruz. Ey Amerika dünyadan çok firavunlar geçti elbette Trump da gelir geçer. Cehennem zebanileri sizi bekliyor. Elbet bir gün orada buluşacaksınız. Mazlumların duası da ve gözyaşı da yerde kalmayacak."

Memur-Sen İl Temsilcisi Nazif Karlıer de Kudüs davasının evlatları olarak zalime dur demek ve mazlumların yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını ifade etti.

Karlıer, "ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması biz Müslümanların asla kabul edemeyeceği bir durumdur. Kudüs, Müslümanlarındır ve ebediyen de Müslümanların başkenti olarak kalacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu dua etti.

Gösteriye, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Karaman

Karaman'da da kent merkezindeki 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda öğle namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Karaman Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Karaman Şube Başkanı Mehmet Sarı, Hz. Hamza misali can vermeye ve Selahattin Eyyubi misali Kudüs'ün gözyaşlarını silmeye hazır olduklarını söyledi.

"Kudüs bizim gönlümüzdedir. Sabrımız taştığında ona dikilen gözlere bu dünyayı dar ederiz" diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Onlar gibi zalim değiliz. Biz Avrupalıların, Amerikalıların dedelerinin Haçlı seferlerinde yaptıkları gibi masumları katletmedik. Bizim alnımız da gönlümüz de ak. Biz büyük İsrail devleti hayalleri kuran Yahudiler gibi Kudüs'ü terk de etmedik. Biz Kudüs'ü canımızdan aziz bildik."

Konuşmaların ardından, gruptakiler Filistin için dua etti. Program, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından "Merhamet Aylarında Rahmet Ol" sloganıyla düzenlenen un ve acil yardım kampanyasında toplanan 3 yardım tırının Filistin'e uğurlanması ile sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İmaret Camisi'nde öğlen namazı sonrası Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, kılınan namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek günlerde Müslümanlara zulmetmenin siyonist aklın ürünü olduğunu söyledi.

İsrail'in yine Filistin'de katliam yaptığını aktaran Coşkun, şöyle konuştu:

"Dün işgalci İsrail'in bağımsızlığının sözde 70. kuruluş yıl dönümü. Katil Amerika ve işgalci İsrail, bu sözde bağımsızlığın 70. yılını Müslüman kanı dökerek kutlama kararı almışlardır. ABD ve İsrail'in bu kararını göstere göstere uygulamaları karşısında ciddi bir mukavemet göremedikleri içindir."

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Anıtpark önünde organize edilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Sezen, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

ABD'nin bu girişimiyle BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını gösterdiğini anlatan Sezen, "Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir." dedi.

Sezen, İsrail'in kanlı eylemlerini lanetlediklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.