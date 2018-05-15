Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehit edilen Filistinliler için ilçedeki camilerde sela okundu. Daha sonra Çarşı Camisi'nde şehitler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İlçe Müftüsü Ömer Can, duaların ardından yaptığı konuşmada, "Zalimlere karşı vatan savunması yapan masum Filistinli din kardeşlerimiz, İsrail tarafından insanlık utancı bir şekilde adeta soykırıma tabii tutuluyorlar. Bizler imanımızın verdiği kuvvetle bu zalim İsrail halkının yok olup tükeneceğini biliyoruz." dedi.

Gıyabi cenaze namazına Kaman Kaymakamı Murat Girgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.



