Şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ/KIRIKKALE/KIRŞEHİR/YOZGAT (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'ta sivil toplum kuruluşlarının mensupları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in, buna tepki gösteren Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kayseri'de, AK Parti, MHP, BBP, Büyükşehir Belediyesi ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki protesto gösterisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Katil İsrail", "Filistin yalnız değildir" sloganlarının atıldığı gösteride, vatandaşlar ellerinde dünkü katliama ait fotoğrafların yer aldığı dövizler taşıdı. Gösteride, bazı vatandaşlar tarafından kaleme alınan İsrail'i kınayan ve lanetleyen şiirler okundu.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Filistin'de katliam yapanları, katliama sessiz kalanları Allah'a havale ettiklerini dile getirdi.

Üç parti adına basın açıklaması yapan Hasyüncü de ABD'nin yaptığı eylemin Ortadoğu'daki kaosu artırmaya hizmet ettiğini ve İsrail'in bir gün akıttığı kanda boğulacağını belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti.

Daha sonra Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde öğle namazının ardından Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın da aralarında bulunduğu kalabalık grup, şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Haktankaçmaz, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazi olan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Gıyabı cenaze namazı kıldık. İnşallah bu olaylar bütün İslam coğrafyasında son bulur. Sükunet ve barış hakim kılar inşallah rabbim. Bir an evvel acılar diner." diye konuştu.

Cenaze namazının ardından AK Parti İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Grup adına konuşan AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimlerini kabul etmelerinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu ifade eden Dağdelen, "İsrail'in eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail'e böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarda boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir süre ABD ve İsrail aleyhine slogan atan grup daha sonra dağıldı.

- Kırşehir

Kırşehir ve ilçelerinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerleri tarafından Filistinlilerin şehit edilmesi protesto edildi.

Şehit olan Filistinliler için Cacabey Camisi'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılınarak, şehitler için dua edildi. Namazın ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin organizasyonu ile düzenlenen protesto gösterisi için vatandaşlar Cacabey Meydanı'nda toplandı.

İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atılan gösteride, grup adına basın açıklamasını yapan Barış Yılmaz, ABD ve İsrail'in İslam dünyasının göz bebeği Kudüs'ü kana bulamasını şiddetle lanetlediklerini dile getirdi.

Meydanda toplanan grup, açıklamanın ardından dağıldı.



Protesto açıklamasına, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yozgat

Yozgat'ta AK Parti, MHP ve BBP tarafından organize edilen gösteride, ABD ve İsrail protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde tekbirler getirilerek, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Burada ortak basın açıklamasını okuyan AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, "ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını İslam'ın kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir." dedi.

Basın açıklaması sonrası Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.