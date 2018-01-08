Şehit Fethi Sekin anısına Küpe Dağı'na tırmandılar

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 12 dağcı, şehit polis Fethi Sekin anısına Küpe Dağı'na tırmandı.

Seydişehir Dağcılık ve Fotoğrafçılık ekibinin düzenlediği "Rahat uyu Türkiyem Kahramanlar bitmez Vatan Bölünmez " etkinliği kapsamında, Küpe Dağı'nın zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Seydişehir ilçesinden 12 dağcı, zorlu şartlara rağmen 2 bin 575 metre yüksekliğindeki Küpe Dağı'nın zirvesine ulaşıp bayrak açtı.

Ekip adına konuşan Turgut Karabacak , Seydişehirli dağcılar olarak vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan canını feda eden Fethi Sekin için bu tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

