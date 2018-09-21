Şehit emniyet müdürünün ismi grup amirliğinde yaşayacak

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Önder Güzel'in adı, Ankara Özel Harekat Şubesinde kurulan yeni grup amirliğinde yaşatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde Hipodrom'da kurulan yeni grup amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Grup amirliğinin telsiz koduna da şehidin ismi verildi.

Şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni grup amirliğinin hayırlı olmasını diledi. Eşinin isminin bu sayede yaşatılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Güzel, yetkililere teşekkür etti.

Açılışa, şehidin ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Murat Demirören katıldı.