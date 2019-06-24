Şehit çocuklarının anısına fidan dikiyorlar

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri, 17 yıl önce oluşturdukları "Çubuk Şehitleri Ormanı"na çocuklarının doğum ve şehadet yıl dönümleri ile özel günlerde fidan dikiyor.
"Çubuk Şehitleri Ormanı"na fidan diken şehit aileleri, böylelikle hem çocuklarının anısını yaşatıyor hem de doğayı yeşillendiriyor.
Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit anne ve babalarının diktiği fidanlarla alanın yemyeşil hale geldiğini söyledi.
Şehit yakınlarının ormanlık alandaki ağaçlarla çocukları gibi ilgilendiğini vurgulayan Avan, şunları kaydetti:
Avan, ormanlık alanın üst kısmına büyük taşlarla yazdıkları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısının boyasını da yenileyeceklerini sözlerine ekledi.
- "Fidanlarla onu yaşatmaya çalışıyorum"
Çocuğunun 25 sene önce şehit olduğunu dile getiren şehit babası Ramazan Gergin, 17 yıldır çocuğunun hasretini ormanlık alanda gidermeye çalıştığını aktararak, "Her sene doğum gününde, şehadet yıl dönümünde, Babalar Günü'nde gelir, buradaki fidanlarının bakımlarını yaparım, yeni fidanlar dikerim. Çocuğumuz şehit oldu ama bu dünyada adına diktiğimiz fidanlarla onu yaşatmaya çalışıyorum." dedi.
Kendilerine ormanlık alanla ilgilenmeyi bir vazife haline getirdiklerini ifade eden şehit babası Bekir Koç da "Temizliğini yaparız, diplerini çapalarız, sularız ve bu şekilde vazifemizi yaparız. Çam da aynı insan gibi ilgi isteyen bir ağaç. Bu nedenle sevgimizi vererek büyütmemiz gerekiyor. Çocuk gibi ilgi isteyerek büyüyor." diye konuştu.
Herkesi fidan dikmeye davet eden şehit babası Beytullah Delimehmetoğlu ise "Buraya gelip fidanlarla uğraşmaktan, yeşillik alanda olmaktan, bakmaktan içim açılıyor, huzur buluyorum. Yemyeşil bir alanımızın olması, şehitlerimizin adının yaşatılması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.