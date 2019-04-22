Şehit çocukları emniyeti ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Şehit çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Dere'yi ziyaret etti. Şehit çocukları, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle İl Emniyet...