Şehit çocukları emniyeti ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Şehit çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Dere'yi ziyaret etti.
Şehit çocukları, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Dere'yi makamında ziyaret etti.
Çocuklar, temsili olarak polis telsizinden anons yapıp, trafik ekiplerini dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.
Dere, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarette, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu da bulundu.