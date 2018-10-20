Şehit Bilgin'in babası polis memuruna anlamlı ziyaret

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde şehit oğlunun adının verildiği Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan polis memuru Yusuf Bilgin, evladının şehadetinin ikinci yıl dönümünde oğlunun arkadaşlarınca ziyaret edildi.

Ziyarette konuşan şehit babası Yusuf Bilgin, Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit düşen özel harekat polisi oğlu Mahmut Bilgin'in adının verildiği istasyon amirliğinde, huzur içinde görev yaptığını söyledi.

Bilgin, görev yerine gelirken adeta şehit oğlunun evine gelmiş gibi sevindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir Mahmut'um şehit oldu. On Mahmut'um ziyaretime geldi. Bin oğlum daha olsa, canı feda olsun ülkeme. Oğlumun dönem ve birlikte görev yaptığı arkadaşları beni ziyaret etti. Oldukça mutlu oldum. Kendilerinden Allah razı olsun. Böylesine ülkesine vatanına bağlı gençlerin yetişmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir."