Şehit Bedirhan bebeğin adı kütüphanede yaşayacak

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi annesi Nurcan Karakaya (25) ile şehit düşen Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir okulda açılan kütüphaneye verildi.

Ankara ve Sivas'ta yaşayan bir grup gönüllü üniversite öğrencisi, Şarkışla Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehit bebeğin ismini verdikleri kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın anneannesi Suudiye Demir, öğrencilere teşekkür etti.

Duygulandığını söyleyen Demir, "Onur verdiler, çok memnun oldum. Beni sevindirdiler, çocuğumun ve torunumun adını yaşattıkları için çok mutluyum." dedi.

Üniversite öğrencisi Sümeyye Gökpınar ise terörü lanetlediğini, Türk milletinin tarihinin vatan uğrunda kanlarıyla destan yazan, şehit ve gazilerle dolu olduğunu belirterek, "Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiği bilinci içerisindeyiz. Vatan, uğrunda her fedakarlığı göstereceğimiz en değerli varlığımızdır. 25 yaşındaki genç bir anneye ve bebeğine kasteden zalimlere lanet ediyoruz. Şehit Nurcan Karakaya ve şehit Bedirhan Karakaya'yı katillerinin yakalandığı bugünlerde minnetle yad ediyoruz. Adınız yaşasın, unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Mert Can Meşe de Ankara'dan 10 üniversite öğrencisi arkadaşıyla ilçeye geldiklerini ifade ederek, kütüphanenin oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Meşe, 1 aylık çalışmayla bu işi başardıklarını ve binin üzerinde kitap topladıklarını dile getirdi.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal da duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Açılışın ardından Hızal ve öğrenciler, Nurcan Karakaya ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın mezarlarını ziyaret etti.

Kütüphanenin açılışına, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam Adayı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen katıldı.