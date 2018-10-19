Şehit bebeğin ilk doğum günü mezarında kutlandı

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ilk doğum günü, babası ve vatandaşlar tarafından mezarı başında kutlandı.

Baba Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesiyle, şehit bebeği Bedirhan Mustafa ve eşi Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarlarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarını balonlarla süsleyen Serkan Karakaya ve yakınları, onun çok sevdiği oyuncaklarını da doğum günü hediyesi olarak mezarının üzerine bıraktı. Eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa'ya şiir yazan Karakaya, şiirleri de mezar taşlarına astı.

- "Oğlum doğum gününü en güzel yerde kutluyor"

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun doğum gününü kutladığını belirterek, "Cennetteki ilk yaşı kutlu olsun. Peygamber Efendimizle, meleklerle ve diğer aziz şehitlerle birlikte cennette ilk yaşını kutluyor. Birlikte kutlasaydık daha güzel olurdu ama Rabbim böylesini hayırlı kılmış, böylesini kaderimize yazmış. Oğlum doğum gününü en güzel yerde kutluyor." diye konuştu.

Eşi ve oğluna şiir yazdığını da anlatan Karakaya, "Bedirhan ve Nurcan'ıma içimden geçenleri yazdım. Doğum gününe dair birkaç bir şeyler yazdım. Geliyoruz, kabirlerini ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz. Çocukluğundan beri küçük ayıcıkla oynuyordu, en çok sevdiği, en çok oynadığı oyuncağı o ve kepçesiydi. Onları getirmek istedik. Orada, cennette daha güzelleriyle oynuyordur eminim. Benim çocuğum melekti zaten, inşallah annesinin de elinden tutuyordur, bizim de elimizden tutar." ifadelerini kullandı.

Karakaya daha sonra oğluna yazdığı mektubu mezarına astı. Karakaya mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Ey oğlum, can oğlum, sen daha 9 aylıkken Rabbim seni yanına çağırdı. Seni şehadetiyle onurlandırdı. Bize de hem acıyı hem gururu verdi. Üzülme, sen minik şehitsin. Annen ve bana iyi bak. Bedirhan Mustafa'm, kendisi küçük, yüreği kocaman bebeğim, cennetin bahçelerindeki annen ve meleklerle olan ilk yaşın kutlu olsun. Kavuşmak dileğiyle."

Öte yandan Lokman Hekim Teknik ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de şehit bebek Bedirhan Mustafa ve annesinin mezarını ziyaret ederek dua okudu. Bazı öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.