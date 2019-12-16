Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de otopark cezası kesildi

KONYA (AA) - Konya'da yaşayan şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de hatalı park cezası kesildi.

Aynı zamanda Konya Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı da olan Mustafa Yavşancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün önce kendisine bir ceza makbuzu ulaştığını anlattı.

Hiç gitmediğini belirttiği İzmir'de hatalı park nedeniyle otomobiline 108 lira ceza yazıldığını öğrendiğini dile getiren Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu söyledi.

Yavşancı, cezayı görünce çok şaşırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in yanından yakınından bile geçmediğim halde hatalı park yaptığıma dair İzmir'de 108 lira ceza yemişim. Bu cezayı ödeyeceğim ama takipçisi de olacağım. Arabam da ben de İzmir'de değildik. Parasında değilim ama bu haksızlığı gerekirse dava edeceğim."