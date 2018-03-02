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Şehit babasını sırtında taşıdı

Ordu'da evinde rahatsızlanan şehit babası Mert, kar nedeniyle sağlık personeli tarafından sırtında taşındığı ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

02 Mart 2018 Cuma 23:07
Şehit babasını sırtında taşıdı
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ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Mert, 112 acil servis görevlisi tarafından ambulansa kadar sırtında taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Kozören Mahallesi'nde yaşayan şehit babası Mert, evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine Mehmet Mert'in yakınları durumu 112 acil servise bildirdi.

Gölköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Acil Sağlık Personeli Çetin Ataş, kısa sürede mahalleye geldi.

Şehit babasını evinden alan Ataş, yolun karlı olması nedeniyle Mert'i sırtında ambulansa kadar taşıdı. Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Mert, tedavi altına alındı.

Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Mert'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kaldırım, üstün gayretinden dolayı sağlık personelini tebrik etti.

Tuncay Kaldırım, "Sağlık personelimizin üstün gayretiyle hastaneye kaldırılan şehit babası Mehmet Mert amcamızı hastanede ziyaret ederek, şahsımın ve tüm Gölköy halkımızın geçmiş olsun dileklerini kendisine ilettim. Mehmet amcamızın sağlık durumu çok şükür iyi. Gerekli ilaç tedavisini aldıktan sonra Mehmet amcayı taburcu ederek, sağlık ekibimizle evine gönderdik." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hayati Akçay

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