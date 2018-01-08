Şehit babasına öğrenci ziyareti

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bir grup öğrenci, şehit babası polis memuru Yusuf Bilgin'i iş yerinde ziyaret etti.

Şehit oğlu Mahmut Bilgin'in isminin verildiği Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne gelen öğrenci ve öğretmenler, baba Bilgin ile sohbet etti.

Şehit için dua okuyan öğrenciler baba Yusuf Bilgin’den kendilerini birer evlat olarak görmesini istedi.

Baba Bilgin ise öğrencilerin görev yerinde kendisini ziyaret etmesine çok memnun olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyim. Öğrencilerimiz, 'bizler de birer Mahmut olarak yetişiyoruz. Bu ülkemizin kimseye verilecek bir karış toprağı yok bunun böyle bilinmesini istiyoruz' dediler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Özel Harekat polisi Mahmut Bilgin, Ocak 2016'da Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının uzaktan kumandayla patlattığı bombalı saldırıda şehit olmuştu.