Şehit Ayşegül Pürnek için mevlit okutuldu

KAYSERİ (AA) - Ankara'daki Merasim Sokak'taki terör saldırısında hayatını kaybeden sivil memur Ayşegül Pürnek için mevlit okutuldu.

Kayseri Kartal Şehitliği'nde düzenlenen mevlit programında, anne Gülay Pürnek ve yakınları, Ayşegül Pürnek için mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okutuldu. Ayrıca dualar edilip, salavatlar getirildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, şehit ve gazi yakınlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bütün çalışma arkadaşlarıyla şehitlikte olduklarını aktaran Günaydın, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da bütün şehit ailelerimizin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bir dertleri, sıkıntıları olduğu zaman biz her zaman yanlarındayız. Onların emrindeyiz, başımızın üstünde yerleri var. Onların milletimiz için yaptıklarının karşısında bizim yaptıklarımızın çok bir anlamı yok. Bundan sonra arkadaşlarımız gruplar halinde belirli periyotlarla şehit ailelerimizi ziyaret ediyorlar. Bizler de ailelerimizle beraber şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onların dertleri, sıkıntıları varsa dinliyoruz. Bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecek."

Mevlidin ardından katılanlara lokum, tatlı ve şeker ikram edildi.



Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmezci, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve çok sayıda asker ile vatandaş katıldı.

Genelkurmay Başkanlığında memur olarak çalışan Pürnek ile beraber 29 kişi, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta iş çıkışı servis araçlarının geçişi sırasında teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.