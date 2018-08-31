Şehit askerin baba evine taziye ziyareti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, şehit asker Osman Karağlı’nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada şehit düşen Beyşehirli asker Piyade Er Osman Karaoğlu’nun baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, aileye başsağlığı diledi.
Ziyarete, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol da katıldı.