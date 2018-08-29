Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman Karağlı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin Konya Havalimanı'ndan alınan cenazesi karayoluyla Beyhekim Devlet Hastanesi morguna oradan da helallik alınmak üzere Karaali mahallesindeki babaevine getirildi. Burada şehidin ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Karağlı'nın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle merkezindeki meydana götürüldü.

Anne Ayşe ve oğluyla aynı adı taşıyan baba Osman Karağlı, meydanda şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Gülay Samancı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Karağlı'nın, çiftçilik yapan babasının hasadına yardım etmek için 10 gün önce izne geldiği ve bayramın bir kısmını ailesiyle geçirdiği öğrenildi.



