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Şehit anneleri ve gönüllü gençler bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’de Cacabey Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, şehit anneleriyle bir araya geldi."Dünya Kadınları Şehit Anaları" projesi kapsamında düzenlenen program Cacabey Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi....

08 Mart 2018 Perşembe 17:27
Şehit anneleri ve gönüllü gençler bir araya geldi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’de Cacabey Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, şehit anneleriyle bir araya geldi.

"Dünya Kadınları Şehit Anaları" projesi kapsamında düzenlenen program Cacabey Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönüllü gençler, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi 20 şehit annesini ağırladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Kırşehir Müftülüğü görevlilerinin şehitlikle ilgili yapığı konuşmalarla devam etti. Gönüllü öğrenciler tarafından anne sevgisi temalı şiirler okunup ney eşliğinde ilahi dinletisi yapıldı. Program sonunda gönüllü gençler hazırlanan ikramlar eşliğinde şehit ailelerine bayrak ve karanfil hediye etti.

Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Halil Sürsavur, Dünya Kadınlar Günü’nde şehit anneleri ve gönüllü gençleri bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünya Kadınları Şehit Anaları" projesini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Gönüllü gençlerden Emine Sayanda, "Bu etkinlik bizim için çok verimli oldu. Biz şehit annelerini unutmadığımızı onların her daim yanlarında olacağımızı hissettirmek istedik. Çocukları şehit oldu ama bizler de onların her daim evladıyız. Şehit annelerinin bir gün değil her gün anılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Hakkari’nin Şemdilli ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er. Tayfun Kavun’un annesi Ayşe Kavun, böyle bir günde kendilerini düşünerek etkinlik düzenleyen gençlere teşekkür etti.


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