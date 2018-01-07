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Şehit Ali Anar Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı direnirken şehit olan Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar anısına düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi.Şehit Samet Cantürk Bocce...

07 Ocak 2018 Pazar 20:31
Şehit Ali Anar Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi
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ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı direnirken şehit olan Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar anısına düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası sona erdi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonunda 4 gün süren müsabakalara, çeşitli illerden 63 takım ve 250 sporcu katıldı.

Raffa disiplininde yapılan şampiyonada, kadınlar kategorisinde Bartın Üniversitesi, Ankara Sital ve Bursaspor karması, büyük erkeklerde Bartın Üniversitesi, gençlerde ise Antalya İl Karması birinci oldu.

Kategorilerinde ilk 4'e giren sporcular, Akdeniz Oyunları Bocce Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporculara madalyalarını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız verdi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boccenin çok keyifli bir spor dalı olduğunu ve son yıllarda da ilginin arttığını belirterek, ''İnşallah önümüzdeki dönemlerde olimpik olmasıyla bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni tesislere kavuşacağımıza inanıyoruz.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bocce ŞampiyonasıKahramankazan
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