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Şehit Ali Anar Türkiye Bocce Şampiyonası

ANKARA (AA) - 15 Temmuz'da şehit olan Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar anısına düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası Kadınlar Raffa müsabakaları, Kahramankazan'da başladı.Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda...

04 Ocak 2018 Perşembe 15:30
Şehit Ali Anar Türkiye Bocce Şampiyonası
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ANKARA (AA) - 15 Temmuz'da şehit olan Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar anısına düzenlenen Türkiye Bocce Şampiyonası Kadınlar Raffa müsabakaları, Kahramankazan'da başladı.

Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda yapılan müsabakalara 17 takım ve 68 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk müsabakasını, İzmir Bocce Spor Kulübü ile oynayan Mersin Toroslar Bocce Spor Kulübü 12-4 kazandı.

Kategorilerinde dereceye girecek sporcular, Akdeniz Oyunları Bocce seçmelerine katılmaya hak kazanacak.



Anahtar Kelimeler:
Bocce ŞampiyonasıKahramankazan
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