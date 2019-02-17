Şehit ailesine ziyaret

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Kaplan ve Gökgöz'ü ziyarette şehit Hakan Toydemir’in annesi Safiye ve babası Necip Toydemir karşıladı.

Kaplan, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, şehitleri ve onları yetiştiren anne ve babaları asla unutmayacaklarını söyledi.

Şehit ailelerine zaman zaman ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Kaplan, bu ziyaretlerde ailelerin istek ve ihtiyaçlarını sorduklarını belirtti.

Şehidin babası Toydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaplan ve Gökgöz'e teşekkür etti.







