Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Şehit ailelerine ziyaretler

KONYA (AA) - AK Parti Beyşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert ve gençlik kolları üyeleri şehit polis ve asker ailelerini evlerinde ziyaret etti.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert yaptığı yazılı açıklamada,...

09 Ocak 2018 Salı 10:04
Şehit ailelerine ziyaretler
banner230

KONYA (AA) - AK Parti Beyşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert ve gençlik kolları üyeleri şehit polis ve asker ailelerini evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birimi'nin hazırladığı proje kapsamında 81 ilde şehit aileleri ziyaret programları yapıldığını belirtti.

Bu programlar kapsamında, Konya merkez ve 31 ilçesinde de bu ziyaretlerin düzenlendiğini belirten Sert, şunları kaydetti:

"Biz de gençlik kolları üyelerimizle Beyşehir'de ikamet eden 4 polis ve şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek hemhal olmaya çalıştık. Onların varsa sorun ve taleplerini kendi ağızlarından dinledik. Ailelerimize Allah'tan sabır ve şehitlerimize rahmet dileğinde bulunduk. Bu ülke, bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu anlamda, her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Atalarımızın emaneti olan vatanımızda huzur ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Gençlik KollarıAskerBeyşehirHasan Hüseyin SertPolisşehit Aileleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim