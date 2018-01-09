Şehit ailelerine ziyaretler

KONYA (AA) - AK Parti Beyşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert ve gençlik kolları üyeleri şehit polis ve asker ailelerini evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Sert yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birimi'nin hazırladığı proje kapsamında 81 ilde şehit aileleri ziyaret programları yapıldığını belirtti.

Bu programlar kapsamında, Konya merkez ve 31 ilçesinde de bu ziyaretlerin düzenlendiğini belirten Sert, şunları kaydetti:

"Biz de gençlik kolları üyelerimizle Beyşehir'de ikamet eden 4 polis ve şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek hemhal olmaya çalıştık. Onların varsa sorun ve taleplerini kendi ağızlarından dinledik. Ailelerimize Allah'tan sabır ve şehitlerimize rahmet dileğinde bulunduk. Bu ülke, bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu anlamda, her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Atalarımızın emaneti olan vatanımızda huzur ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz."