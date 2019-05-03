Şehit ailelerine Çanakkale gezisi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, milli ve manevi değerlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Çanakkale gezisi düzenledi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Şehit Aileleri ve Gönüllüler projesi kapsamında milli, manevi değerleri anlatabilmek, tarihi zenginliği öğretebilmek, gençler ve şehit aileleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla Çanakkale gezisi yaptıklarını ifade etti.

21 genç ve 21 şehit ailesi toplam 42 kişinin katıldığı gezide tarihi Gelibolu Yarımadasında Şehitlik ziyaretlerinden, Çanakkale Savaşları Simülasyon Merkezine kadar bir çok alanın gezilerek gençlere ve şehit ailelerine milli ve manevi değerlerin yerinde anlatıldığını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Çanakkale´de ecdadımız eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Onların zorluklara rağmen kazandıkları zaferin kalıntılarının bulunduğu Çanakkale, her vatandaşımızın görmesi gereken bir yerdir. O ruhu, manevi duyguyu hissetmek çok kıymetlidir. Bu bilinci ailelerimize ve yeni nesillerimize taşımamız o şehitlerden ve gazilerden üzerimize düşen bir borçtur. Bu bağlamda şehit ailelerimiz ile gençlerimizin kaynaşmalarını sağlamak ve ecdadımızın şanlı zaferinin ruhunu genç nesillerde canlı tutmak amacıyla bu geziyi düzenledik. Bu anlamlı gezimize katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz."

Kılıçaslan, gençlerin rehberlerden tarihi yerlerle ilgili bilgi alarak duygulu anlar yaşadıklarını kaydetti.



