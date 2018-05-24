Şehit ailelerinden Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan ve dernek üyeleri, görevine yeni atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın'ı makamında ziyaret eden şehit aileleri, yeni görevinde başarı diledi. Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, bu toprakların vatan kılınmasını sağlayan şehitlerin emaneti olan şehit yakınlarını makamında görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kırşehir'de görev yaptığı sürece şehit yakınları ile sık sık bir araya geleceklerini belirten Vali Akın, "Şehitlik, kutsal dinimizce de en yüksek mertebe olarak kabul edilmektedir. Sizler şehitlerimizin bizlere kutsal birer emanetisiniz. Sizlerle sürekli bir araya gelecek, sorunlarınızı dinleyeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.



