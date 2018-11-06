Şehit ailelerinden, TÜGVA’ya teşekkür plaketi

YOZGAT (AA) – Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir ve dernek üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yerköy İlçe Temsilcisi Hacı Dereli’yi ziyaret ederek şehitlik çevre düzenlemesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, TÜGVA Yerköy İlçe Temsilciğinin şehitlik mezarlarına yaptıkları destekten dolayı plaket takdim ettiklerini söyledi.



Şehitlikte çevre düzenlemesi yaptıklarını anlatan Kepir, "TÜGVA Yerköy İlçe Temsilciliğimiz de çalışmalar sırasında şehitlik girişinde bulunan kemerin yapımında bizlere maddi ve manevi destek olmuşlardır. Bu davranışlarından dolayı TÜGVA Yerköy İlçe Temsilcisi Hacı Dereli ve üyelerine teşekkür etmek için şehit ailelerimizle birlikte ziyaret ederek teşekkür ettik." dedi.

TÜGVA Temsilci Dereli ise şehit ailelerinin kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Başta dernek başkanı sayın Ahmet Kepir olmak üzere tüm şehit aileleri dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Bizler TÜGVA olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize ne yapsak azdır. Bu duygu ve düşünce ile temsilcilik olarak elimizden gelen tüm caba ve gayreti göstereceğiz."

