Şehit ailelerinden Sevgi Evleri'ne ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, şehit aileleri Sevgi Evleri'nde kalan kimsesiz çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin başlattığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz Projesi kapsamında şehit ailelerine yönelik Fatma Bacı Sevgi Evleri'ne ziyaret programı düzenlendi.

Sevgi evlerinde kalan ve anne, baba hasreti çeken çocukları bağırlarına basan şehit anneleri, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek moral verdi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında şehit ailelerine yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Çanakkale gezisi, Çanakkale, Sarıkamış, 15 Temmuz ve Kırşehir şehitlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi, şiir dinletisi ve tiyatro gösterileri düzenlediklerini ifade eden Kılıçaslan, Fatma Bacı Sevgi Evleri programının da bu etkinliklerin devam olduğunu belirtti.

Evlatlarını bu vatan için feda eden ailelerin hasretini bu ziyaretle bir nebze olsun dindirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kılıçaslan, "Proje kapsamında şehit aileleri olarak Kırşehir Fatma Bacı sevgi evlerinde kalan, anne baba hasreti çeken çocuklarımızla, vatan için canlarını feda eden evlatlarının özlemi çeken şehit ailelerimizi bir araya getirerek yalnız olmadıklarını hissettirmek, küçük hediyeler ve tebessümlerle kalplerine dokunup yüzlerini güldürmek bizleri çok mutlu etti." dedi.

Ziyarete, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Baykara, ve Fatma Bacı Sevgi Evleri Müdürü Recep Yıldırım da eşlik etti.



