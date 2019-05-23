Şehit aileleri ve gazilere iftar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın ve eşi Saliha Akın, Valilik tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından konuşan Vali Akın, şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye her zaman hazır olduklarını anımsattı.

Şehitlerin aileleri ve gazilerin birer emanet olduğunu, devlet olarak her zaman onlara sahip çıktıklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Anadolu topraklarının yurt olduğu günden bugüne kadar çok sayıda vatan evladını şehit verdik, çok sayıda kardeşimiz de gazilik unvanına ulaştı. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği, beraberliği, huzuru ve güvenliği uğrunda gençlerimiz canlarını feda ettiler. Bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Gazilerimiz de bu vatan için yaralandı, gazi oldu. Feyzi ve bereketi bol ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan ziyadesiyle mutluyuz. Devlet olarak, millet olarak her zaman onların yanlarındayız. Şehit aileleri şehitlerimizin, gazilerimiz ise devletimizin bizlere emanetleridir. Bu emanetlere devlet olarak, millet olarak sahip çıkmak, destek olmak boynumuzun borcudur. Mübarek ramazan ayında bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. "

Programa Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, kaymakamlar, protokol eşleri, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları ve üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.