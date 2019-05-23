Şehit aileleri ve gazilere iftar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu.

Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen programda konuşan Günaydın, şehit ve gazilerin yaptıkları fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Günaydın, ayrıca şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye her zaman hazır olduklarını aktardı.

Günaydın, "Şimdi size cep telefonumu vereceğim. Verdiğim numarayı aradığınızda telefonda karşınıza ben çıkacağım. Herhangi bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa beni arayın. Bir isteğiniz olursa lütfen beni bilgilendirin." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise cennetle müjdelenen şehitlerin yakınlarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de Türk milletinin şehit ve gazi ailelerine minnet ve şükran borçlu olduğunu kaydetti.