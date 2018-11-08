Şehit aileleri ve gazilerden Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üçkan, beraberinde şehit aileleri ve gaziler ile Çelik'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şehit aileleri ve gazilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu aktaran Çelik, Kayseri’ye hizmet için gece gündüz çalıştıklarını, yatırım ve hizmetlerle ilgili olumlu geri dönüşler almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.



Üçkan ise Çelik'in gaziler ve şehit ailelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.





















