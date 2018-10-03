Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - 2016 yılında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önündeki otobüs durağında meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör saldırısının Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasını takip etmek için Kayseri’ye gelen şehit aileleri ve gaziler Başkan Çelik'i ziyaret etti.

Türk devletinin terörü yok etmek için sınır ve sınır ötesinde olağanüstü bir gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, 2016 yılında hain ve kalleş bir saldırının yaşandığını anımsattı.

Bu saldırıyı gerçekleştiren kimselerin insan olamayacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"O anı içimizde hissederek yaşadık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz terörü yok etmek için hem sınırlarımızda hem de sınırlarımız dışında olağanüstü gayret gösteriyor. Hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar hükümetimizle bu olayın üzerine cesaretle gidiyor. Kendi milli silahımızı üreterek ve liderimizin arkasında güçlü bir duruş sergileyerek bunları yok edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Şehit kardeşlerimize rahmet, gazilerimize şifa, ailelerine ve milletime sabır diliyorum."

Ziyarete, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da katıldı.