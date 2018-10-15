Şehit aileleri ve gaziler geziye katıldı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için gezi programı düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Konya, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Niğde gezisi düzenlendi. Aileler gezi programını tamamlayarak ilçeye döndü.

Şehit yakınları ve gaziler, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret ederek düzenlenen geziden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Pektaş, “Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getirmek istedik, kaynaşmayı sağlamak için de böyle bir gezi tertip ettik. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Sadece özel günlerde şehit ve gazi ailelerinin bir araya geldiğini belirten gazi Bayram Uslu ise “Yaptığımız gezi bize geçmişimizi bir kez daha yaşattı. Bu vesileyle kaymakamımıza geziye katılan ailelerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programın sonunda şehit aileleri ve gaziler adına Kaymakam Pektaş'a plaket takdim edildi.