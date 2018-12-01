Şehit aileleri ve gaziler, cumartesi buluşması yaptı

KONYA (AA) - Seydişehir Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği üyeleri, her ayın ilk cumartesi günü düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi.

Seydişehir'de her ayın ilk cumartesi günü tekrarlanan Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması, ilçe protokolünün de katalımıyla Seydişehir Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği binasında yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, etkinlikte yaptığı konuşmada, Konya ve Seydişehir’in en fazla şehit veren yerlerden olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin kendilerine bırakılmış birer emanet, gazilerin ise kutsal değerleri olduğunu ifade eden Ege, şunları kaydetti:



"Onlarla gurur duyuyoruz. Dernek olarak şehit aileleri ve gazilerimizin bütün dertleri ile dertleniyoruz. Sayın Kaymakamım ve Belediye Başkanımız şehit aileleri ve gazilerle sürekli ilgileniyorlar. Bunun farkındayız. Değerli protokolümüze destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim."



Etkinliğe, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca ve AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konuner de katıldı.