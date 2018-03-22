Şehit aileleri Vali Şentürk'ün eşini ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Şehit anne, eş ve yakınları, Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün eşi Sevim Şentürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Konağı'nda gerçekleşen ziyarette, şehit anne, eş ve yakınlarını ağırlayan Şentürk, şehitlerin kendilerine birer emanetleri olan aileleriyle sürekli bir araya geldiklerini aktardı.

Şentürk, "Şehitlik mertebesine yükselen evlatlarımızın annelerine ve eşlerine metanet, sabırlar diliyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Evlatlarımız vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz için, milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını feda ettiler. Evlatlarımızı büyütüp yetiştiren ve vatana şehit veren annelerin acılarını paylaşıyoruz. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Belediye Başkanı eşi Zerrin Bahçeci, İl Emniyet Müdürü eşi Kezban Akyüz de yer aldı.