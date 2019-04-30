Şehit aileleri Şanlıurfa'yı gezdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından şehit aileleri için Şanlıurfa gezisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 şehit yakının katıldığı gezide Şanlıurfa'daki tarihi ve manevi mekanlar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı rehberler eşliğinde gezildi.

Geziyle ilgili düşüncelerini dile getiren şehit polis memuru Muzaffer Tufaner'in eşi Memduha Tufaner, geziye 3 çocuğu ile katıldığını, özellikle küçük çocuğunun çok memnun kaldığını belirtti.

Şehit polis memuru Ertuğrul Taciroğulları'nın ablası Pınar Taciroğulları ise polislerin gezi boyunca kendileriyle ilgilendiğini ifade ederek, Emniyet Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etti.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ablası Emine Yiğit de gezi sayesinde diğer şehit aileleriyle tanışma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Geziye refakat eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Alparslan Şahin ise gezinin düzenlenmesini sağlayan Kayseri Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, Şanlıurfa Valiliğine ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.