Şehit aileleri ile gazilere iftar

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı şehit ve gazi aileleri ile gazilere iftar verdi.

Kızılcahamam Hakim Evinde düzenlenen iftara, Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, hakimler, savcılar, siyasi parti ilçe başkanları da katıldı.

Kaymakam Yıldız, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştuklarını belirterek "Amacımız bir araya gelerek üzüntülerimizi hafifletmek, sevinçlerimizi paylaşmak. Bu mübarek ayda Allah hepimizin günahlarını affetsin. Şehit olan vatandaşlarımıza kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de Allah uzun ömür ve sağlık versin." diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Acar da devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.