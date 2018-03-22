Şehit Aileleri Derneğine bağış

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir restoran sahibi 2 günlük hasılatını Afrin'de şehit düşen Mehmetçiğin ailelerine destek olmak amacıyla Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışladı.

Hayırsever Mehmet Toprak, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal'ı ziyaret etti.

Toprak ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerden ve ailelerinden çok etkilendiğini söyledi.

Restoranın 2 günlük gelirini bağış yapmak için kampanya başlattığını aktaran Toprak, "Restoranın 2 günlük hasılatını Afrin'de şehit düşen Mehmetçiklerin ailelerine bağışta bulunacağım diye kararlaştırdım. Hasılata hiç dokunmadan size getirdik. Onlar orada şehit düşmeseydi biz burada rahat olamayacaktık. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Hızal da devlet olarak ve millet olarak şehit ailelerine ve gazilere her zaman destek verildiğini ve derneklerinin de bu konuda çalışma yürüttüğünü belirterek, "Millet olarak da şehitlerimizin geride kalanlarına destek olan kardeşimiz çok. Bu da millet olarak birlikteliğimizi gösteriyor. Bu destekler gelecek neslin de bir adım öne atılmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Toprak, 5 bin 900 liralık hasılatı Hızal'a teslim etti.