Şehit aileleri Başkan Deniz'i ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Deniz, şehit yakınları ve gazilerin kendilerine birer kutsal emanet olduğunu söyledi.

Şehit yakınları ile sık sık bir araya geldiklerini belirten Deniz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canları hiçe sayarak kanlarını canları verene aziz şehitlerimiz aileleri bizlerin kutsal emanetleridir. Bu duygular ile her zaman şehit ailelerimizin ve şehit aileleri derneğinin yanında yer alacağız." dedi.

Dernek Başkanı Kılıçaslan da, Deniz'in her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, çalışmalarında başarı diledi.