Şehit Ahmet Erol adına yaptırılan cami ibadete açıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hayırseverler tarafından yapılan Şehit Ahmet Erol Camisi ibadete açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında konuşan İlçe Müftüsü Adem Bebek, yapımına geçen yıl başlanılan Şehit Ahmet Erol Camisi inşaatının kısa sürede bitirildiğini ve ibadete açılan camide şehidin isminin yaşatılacağını söyledi.

Kaymakam Aydın Erdoğan ise, şehidin isminin verildiği caminin açılışı şehitlere olan saygı ve camilerin İslam'ın simge olduğunu belirterek, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan da, "Şehitlerimizin ölümsüz olduğunu ayeti kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi zaten onlar ölümsüzdürler. Rabbimiz onların ölümü yaşamadığını biz de bir kez daha bu güzel mekanla onların ölümsüz olduğunu göstermek için buradayız." diye konuştu.

Camide ilk cuma namazını İlçe Müftüsü Adem Bebek kıldırdıktan sonra Şehit Ahmet Erol'un babası Abdullah Erol 3 bin kişiye yemek verdi.

Açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve vatandaşlar katıldı.

