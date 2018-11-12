Şehit Ahmet Duman'ın ismi okulda yaşatılacak

KIRIKKALE (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2013 yılında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Ahmet Duman'ın adı, doğum gününde Kırıkkale Valiliği tarafından bir ilkokula verildi.

Okula şehidin isminin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir hizmet için toplandıklarını söyledi.

Tüm şehitlerin baş tacı olduğunu dile getiren Sezer, "Şehit isimlerinin okullarda yaşatılması çok önemli. Şehitlerimizi gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza emanet ediyoruz. Onların kalplerinde yaşaması için köşeler yapıyoruz. Kırıkkale, bir şehitler şehri. Vatan için can vermişler. Allah onlardan razı olsun. Hepsine minnettarız." diye konuştu.

- "Hasreti hiç dinmeyecek"

Anne Hatice Duman da şehit oğlunun hatıralarını hala yüreğinde taşıdığını ifade etti.

Şehit binbaşı annesi olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Duman, şunları kaydetti:

"Ben bir anneyim. Kısa ömrümde her zaman göğsümüzü kabartan, şehadetinde bile bizleri gururlandıran Ahmet'imin annesiyim. Hasreti hiç dinmeyecek, yüreğimde özlemi hiç gitmeyecek. Benim yavrum 'vatan denilince gerisi teferruattır' sözünü özünde yaşayan bir kişiydi. Oğlumun adının okulda yaşatılacak olması ve doğum gününde şehit köşesinin açılması şehidime bir doğum günü hediyesi oldu. Bizler de çok sevindik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzda yeni Ahmet'lerin yetişip, bayrağımızı gelecek nesillere taşımalarını temenni ederim."

Anne Duman, konuşmasının sonunda oğluna yazdığı "Ahmet'im" şiirini okudu.

Konuşmaların ardından şehit Duman ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende, okul girişine yapılan şehit Kara Pilot Binbaşı Ahmet Duman'ın adının verildiği şehit köşesi açıldı.

Programa, şehit babası Hayrullah Duman, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile il protokol üyeleri katıldı.