Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu

- AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Salman: - "81 ilde yapıldığı için Türkiye'nin mikro anlamdaki ekonomisini belirlemek adına bu proje çok önemli"

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu
banner230

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun 81 ilde yapıldığı için Türkiye'nin mikro anlamdaki ekonomisini belirlemek adına önemli olduğunu belirtti.

Salman, partisince Yüksek İhtisas Hastanesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların tüm şehirlerde devam ettiğini belirten Salman, "Amacımız ilin ekonomisiyle ilgili geçmişte yapılan yatırımlar, yapılmakta ve gelecekte yapılması istenilen yatırımlar neyse bunların sistemli bir şekilde analiz edilmesi ve yerelden genele gidecek bir sistemin belirlenmesi. 81 ilde yapıldığı için Türkiye'nin mikro anlamdaki ekonomisini belirlemek adına bu proje çok önemli." diye konuştu.

Salman, 2019 yılının Türkiye ve AK Parti için çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu anlamda kendilerinin de hem şehrin hem de Türkiye'nin ekonomisinin en iyi seviyeye gelmesi için gereken raporları sunacaklarını vurgulayan Salman, "Bu raporlarımız doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vereceği talimatlarla ilin öncelikli yapılması istenen projeleri hayata geçecek. Böylelikle istenilen hedefe ulaşmış olacağız. İnşallah, Kırıkkale için bu programda çok verimli sonuçlar çıkar." şeklinde konuştu.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile parti yöneticileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
"Şehrin Ekonomik Beklentileri Forumu"AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma SalmanKırıkkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim