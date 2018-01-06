KIRIKKALE (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun 81 ilde yapıldığı için Türkiye'nin mikro anlamdaki ekonomisini belirlemek adına önemli olduğunu belirtti.

Salman, partisince Yüksek İhtisas Hastanesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların tüm şehirlerde devam ettiğini belirten Salman, "Amacımız ilin ekonomisiyle ilgili geçmişte yapılan yatırımlar, yapılmakta ve gelecekte yapılması istenilen yatırımlar neyse bunların sistemli bir şekilde analiz edilmesi ve yerelden genele gidecek bir sistemin belirlenmesi. 81 ilde yapıldığı için Türkiye'nin mikro anlamdaki ekonomisini belirlemek adına bu proje çok önemli." diye konuştu.

Salman, 2019 yılının Türkiye ve AK Parti için çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu anlamda kendilerinin de hem şehrin hem de Türkiye'nin ekonomisinin en iyi seviyeye gelmesi için gereken raporları sunacaklarını vurgulayan Salman, "Bu raporlarımız doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vereceği talimatlarla ilin öncelikli yapılması istenen projeleri hayata geçecek. Böylelikle istenilen hedefe ulaşmış olacağız. İnşallah, Kırıkkale için bu programda çok verimli sonuçlar çıkar." şeklinde konuştu.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile parti yöneticileri katıldı.