ÇANKIRI (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, "Önümüzdeki seçim bizler için çok önemli. Bu seçimde ekonomik göstergelerin, ekonomik verilerin çok önemli bir yer teşkil edeceğini bilmekteyiz." dedi.

Salman, partisince kentteki bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu'nun Ekonomi İşleri Başkanlığınca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildiğini belirten Salman, "81 ilde gerçekleştirilecek olan, memnuniyet duyulan yatırımlar, bu yatırımların hayata geçirilmesinin önündeki engelleri tespit edip Türkiye ekonomisi üzerindeki mikro dengeleri fark etmek bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Forumlarda her ilde geçmişte yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak yatırımların ele alınacağını aktaran Salman, şöyle devam etti:

"Halk ile birebir gerçekleştireceğimiz anketlerimiz de olacak. Çok önemli bir seçim sürecine başlamaktayız. Türkiye'nin konumunu biliyoruz. Ortadoğu'da gelişen siyasi oluşumları biliyoruz. Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü, bunun insanların hayatına dokunduğunu, ülkeleri gerçekten çok etkilediğini de biliyoruz. Önümüzdeki seçim bizler için çok önemli. Bu seçimde ekonomik göstergelerin, ekonomik verilerin çok önemli bir yer teşkil edeceğini bilmekteyiz. O yüzden her ilin kendine has dengelerini, varlıklarını bilerek, yer altı zenginliklerinden tutun yer üstü zenginliklerine, turizmden sanayi alanlarına kadar yapılmış, yapılan ve yapılacak, devletten beklenen ya da özel sektörün, yapılması gereken, önümüzdeki engeller nelerse burada tespiti yapılacaktır."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker ile parti yöneticileri katıldı.