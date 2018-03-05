Şehirden kırsal yaşama döndüler

KONYA (AA) - İzmir'de bir sigara fabrikasında 22 yıldır işçi olarak çalışan Mustafa Kılıç, şehir hayatından sıkılıp eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Akşehir ilçesinin Yaylabelen Mahallesi'ne dönüş yaptı.

Eskiden köy olan Büyükşehir Yasası ile Akşehir’in bir mahallesi haline gelen Yaylabelen’de satın aldığı arsaya ev yapan Kılıç, burada çiftçilik yapmaya başladı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen Mustafa Kılıç, bu konu ile ilgili de çalışmalara ve başvurulara başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İzmir'den Yaylabelen'e göçen aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, "Mustafa kardeşimiz yaklaşık 20 yıldır İzmir’de ikamet ediyordu ve fabrikada çalışıyordu. Çocukları da orada öğrenim görüyordu. Geleceği için köyde yaşamayı uygun gördü ve köyüne dönmüş bulunmaktadır. Burada hayvancılık ve çiftçilik yapmaya başladı ve ailesine bu evi yaptı." dedi.

KÖYDES projesi ile köylerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için çalıştıklarını anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Köyden şehir merkezine göçme maalesef önlenemiyordu. Şimdi bu hemşehrimiz geleceği köyde yaşamakta gördüğü için geldi ve bizi çok memnun etti. Bizde elimizden geldiğince buradaki şartlarını daha da düzenlemek adına belediye olarak inşaat yapma faaliyetleri noktasında gerekli kolaylıkları sağladık. Bundan sonrada inşallah yine bu mekanın düzenlenmesiyle ilgili de ona destek olacağız. Buralar bizim Sultandağları’mızın eteğinde havası, suyu çok güzel olan köylerimizden bir tanesi. Burada bir çok ürün yetiştiriliyor."

Mustafa Kılıç da kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bizim İzmir’den buraya yerleşme sebebimiz stresten, sıkıntıdan, uzak durmak ve her şeyi kendimiz üretip ve yetiştirip devletimize, milletimize katkıda bulunmak. Çocuklarımla beraber organik tarım yapmayı düşünüyorum. Yani geleceğimizin şehirde değil de köy yaşantısında olacağını düşünüyorum." dedi.