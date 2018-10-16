KONYA (AA) - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Günümüzde gençler, bizden ve önceki nesilden çok daha fazla okuyor. Türkiye'de 1980'lerde 3 bin 500 kitap basılıyordu. Şu anda yılda 60 bin 500 kitap basılıyor." dedi.

Afyoncu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şehir ve Gençlik Çalıştayı'nda, gençler ile yetişkinler arasında süren çatışmaları bırakıp, son yıllarda oluşan dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Gençliği anlamanın önemine değinen Afyoncu, "Günümüzde gençler, önceki nesilden çok daha fazla okuyor. Türkiye'de 1980'lerde 3 bin 500 kitap basılıyordu. Şu anda yılda 60 bin 500 kitap basılıyor. Hayat artık tamamen cep telefonunun içine girdi. Cep telefonunun içine giremediğiniz takdirde firma olarak o hayatta olmanız mümkün değil. Yeni çağla birlikte şehir aidiyetleri de kayboldu. İnsanların yaşadığı şehirle bir bağı vardı. Bizim bu bağları yeniden kurmamız ve onları belli mekanlara bağlamamız gerekiyor. Onların sosyal hayatlarını yaşayabileceği mekanlar oluşturmamız ve onlara zarar vermeyecek, hitap edecek mekanlar sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

- "İnsan, vahşeti de merhameti de en geniş olan varlıktır"

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de çocuk yetiştirmenin dünyanın en zor işi olduğunu, "İnsan, vahşeti de merhameti de en geniş olan varlıktır. Bunun için eğitimciler, en problematik dediğimiz çocuğumuza da mutlaka duygusal bir kanaldan ulaşabiliriz. Yani herkesin ulaşılabilecek bir kanalı vardır ve bu kanaldan girebildiğiniz zaman sonuç almama ihtimaliniz de yoktur." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'da yaşayan her yaştan genç için yeni ve farklı projeler üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Konya'nın genç nüfus bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir olduğuna işaret eden Altay, "Bu program, gençlerle ilgili uzun vadeli, kalıcı olarak faaliyetlerin ilk adımıdır. Çocuklara ve gençlere yönelik şehrimizde uygulanan çok iyi projeler var. Bu projelerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler, bu projeleri tek çatı altında toplayıp daha verimli bir hale getirme düşüncesiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Özhan Eren'in moderatörlüğündeki panelde, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve sanatçı Özhan Eren de sunum yaptı.



